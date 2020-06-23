Третий сезон «Йеллоустоуна» стартовал с рекордом

Многосерийная семейная драма «Йеллоустоун» свой третий сезон начала ударно. Первая серия продолжения истории от талантливого рассказчика Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Убийца») привлекла к экранам рекордное количество зрителей.

Премьера третьего сезона собрала 4,2 млн просмотров на канале Paramount Network, что на 76% больше, чем у премьеры второго. Рекордным оказалось и количество просмотров в ключевом демо «18–49 лет» — 1,78 (на 127% больше по сравнению с показателем второго сезона), а также в демо «25–54 лет» — 2,4 (на 112% больше). На всех цифровых платформах первая серия третьего сезона «Йеллоустоуна» собрала 6,6 млн просмотров, завоевав сериалу звание самой рейтинговой премьеры этого года.

Зрители с неослабевающим интересом продолжают следить за личными и деловыми драмами семейства Даттонов с Кевином Костнером в главной роли. В сериале также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.