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Найди кота: сколько супергероев вы видите на новом фото из второго сезона «Пацанов»?

Второй сезон «Пацанов» всё ближе (хоть пока и без даты выхода), и нас всё чаще радуют промо-материалами. Причём, как всегда, креативно. Сегодня, например, официальный твиттер лучшего супергеройского сериала нашего времени предлагает вам игру: найдите всех супергероев «Семёрки» на свеженьком фото из их штаб-квартиры в небоскрёбе Vought Tower.

Найди кота: сколько супергероев вы видите на новом фото из второго сезона «Пацанов»?

Отлично! А если присмотреться?

Безумный экшен вернётся на Amazon, предположительно, уже этим летом и приведёт с собой Джека Куэйда, Карла Урбана, Энтони Старра, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томера Капона, Карен Фукухару, Ласа Алонсо, Чейса Кроуфорда, Нэйтана Митчелла, Горана Вишнича, Клаудию Думит, Пэттона Освальта и Аю Кэш в роли опасно белой националистки Шторм.

Шоураннер и сценарист «Пацанов» Эрик Крипке («Сверхъестественное») вовсю корпит в монтажной.

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