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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на экранизацию культового игрового франчайза Fallout и пригласил создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизу Джой возглавить будущий сериал. Супруги причисляют себя к поклонникам постапокалиптической игровой вселенной и заявили, что с громадным удовольствием возьмутся за проект.

В своём твиттере Amazon Studios уже опубликовала краткий анонс:

События игры в духе ретрофутуризма происходят в неприветливом будущем, каким его себе рисовали американцы из 40-х. Страна превратилась в населённую мутантами радиоактивную пустошь из-за разразившейся в 2077 году ядерной войны. О сюжете сериала и его героях пока ничего неизвестно — проект находится на ранних стадиях разработки.

В производстве помимо Amazon Studios поучаствуют Kilter Films Нолана и Джой, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.

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Темы
 
Fallout (PC)
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