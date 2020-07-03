Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на экранизацию культового игрового франчайза Fallout и пригласил создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизу Джой возглавить будущий сериал. Супруги причисляют себя к поклонникам постапокалиптической игровой вселенной и заявили, что с громадным удовольствием возьмутся за проект.

В своём твиттере Amazon Studios уже опубликовала краткий анонс:

События игры в духе ретрофутуризма происходят в неприветливом будущем, каким его себе рисовали американцы из 40-х. Страна превратилась в населённую мутантами радиоактивную пустошь из-за разразившейся в 2077 году ядерной войны. О сюжете сериала и его героях пока ничего неизвестно — проект находится на ранних стадиях разработки.

В производстве помимо Amazon Studios поучаствуют Kilter Films Нолана и Джой, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.