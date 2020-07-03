Призрачный гонщик поддержал жалобы Энтони Маки на расизм в Marvel

Гэбриел Луна, некогда сыгравший Призрачного гонщика в марвеловском сериале «Агенты Щ.И.Т.», на днях горячо поддержал Энтони Маки — исполнителя роли Сокола во вселенной Marvel. Оный, как известно, раскритиковал студию за расистский подход к съёмкам своих знаменитых супергеройских проектов.

Луна тоже считает себя жертвой внутренней политики компании. Прошлой весной потоковый сервис Hulu совместно с тогда ещё здравствовавшей Marvel TV задумали многосерийный сольник об адском мотоциклисте, а прошлой осенью Hulu от него отказался. Причиной называли творческие разногласия, а потом и Marvel TV приказала долго жить. В общем, внутренние процессы доконали проект, и к его возвращению теперь уже под крылом Marvel Studios пока никто не заикался.

В своём твиттере исполнитель роли Робби Рейеса подписался под недавними заявлениями Маки и напомнил, что с репрезентацией латиноамериканцев в Голливуде тоже всё очень печально.