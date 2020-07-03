 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на «КГ» — главные новости 8–14 июня Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3» «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC Легендарная Mafia получает ремейк Definitive Edition в рамках сборника Mafia: Trilogy Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали
1
СЕРИАЛЫ
156
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Призрачный гонщик поддержал жалобы Энтони Маки на расизм в Marvel

Гэбриел Луна, некогда сыгравший Призрачного гонщика в марвеловском сериале «Агенты Щ.И.Т.», на днях горячо поддержал Энтони Маки — исполнителя роли Сокола во вселенной Marvel. Оный, как известно, раскритиковал студию за расистский подход к съёмкам своих знаменитых супергеройских проектов.

Луна тоже считает себя жертвой внутренней политики компании. Прошлой весной потоковый сервис Hulu совместно с тогда ещё здравствовавшей Marvel TV задумали многосерийный сольник об адском мотоциклисте, а прошлой осенью Hulu от него отказался. Причиной называли творческие разногласия, а потом и Marvel TV приказала долго жить. В общем, внутренние процессы доконали проект, и к его возвращению теперь уже под крылом Marvel Studios пока никто не заикался.

В своём твиттере исполнитель роли Робби Рейеса подписался под недавними заявлениями Маки и напомнил, что с репрезентацией латиноамериканцев в Голливуде тоже всё очень печально.

Аминь, Энтони Маки. Только подумать, что мы были на самом старте с «Призрачным гонщиком» и всё же не смогли его запустить. Упустили возможность получить американца мексиканского происхождения в главной роли, и это в мире, где фильмов с латиноамериканцами в главных ролях меньше 3%.

 
Габриэль Луна, проявил солидарность
1 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн»
 
Трейлер Agents of S.H.I.E.L.D.
 
Коулсон живёт минимум дважды

Тоже интересно

 
Кино «Джокер» — первые восторженные отзывы и воcьмиминутная овация
 
Кино Все фильмы Netflix 2020 года: Дэвид Финчер, геи и Тейлор Свифт
 
Кино Супергерой-гей из марвеловских «Вечных» будет примерным семьянином
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 315: Лепта в общее дело
 
Кино Disney доверит женщинам 40% своих фильмов
 
«Каратель» — трейлер второго сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июле

5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
59Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
 
8Ноль кадров в секунду – 323: Не про The Last of Us Part II
 
18ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
3Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru