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Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:
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Ксения Собчак возглавила Россию в веб-сериале «амроН»

Информагентство ТАСС сообщает, что Ксения Собчак получила шанс примерить на себя роль правительницы России, на наше счастье, всего лишь в многосерийном проекте. Веб-сериал от режиссёра Максима Диденко называется «амроН», и с первыми тремя эпизодами сего творения все желающие могут ознакомиться на YouTube.

События сериала происходят в недалёком будущем, когда Россией управляет православная нейросеть «амроН», следящая за населением сквозь миллионы объективов и вмешивающаяся в жизни людей, когда считает необходимым. В первой серии Собчак играет главу страны, вступившую в дебаты с представителем оппозиции — сектантом Фёдором Кукушкой. Трансляцией феерического события занимается федеральный канал с бесподобным названием «Первый дождь».

Создатели божатся, что их проект не имеет никакой политической подоплёки.

Мы просто демонстрируем социальную реакцию на то, что происходит вокруг, а самое главное — у нас есть желание обсудить с нашей аудиторией новый общественный договор, заключённый между людьми и властью.

Алексей Мазур, продюсер сериала

Ну как можно не верить этим людям со светлыми лицами?

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