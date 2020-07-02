Ксения Собчак возглавила Россию в веб-сериале «амроН»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Информагентство ТАСС сообщает, что Ксения Собчак получила шанс примерить на себя роль правительницы России, на наше счастье, всего лишь в многосерийном проекте. Веб-сериал от режиссёра Максима Диденко называется «амроН», и с первыми тремя эпизодами сего творения все желающие могут ознакомиться на YouTube.

События сериала происходят в недалёком будущем, когда Россией управляет православная нейросеть «амроН», следящая за населением сквозь миллионы объективов и вмешивающаяся в жизни людей, когда считает необходимым. В первой серии Собчак играет главу страны, вступившую в дебаты с представителем оппозиции — сектантом Фёдором Кукушкой. Трансляцией феерического события занимается федеральный канал с бесподобным названием «Первый дождь».

Создатели божатся, что их проект не имеет никакой политической подоплёки.

Мы просто демонстрируем социальную реакцию на то, что происходит вокруг, а самое главное — у нас есть желание обсудить с нашей аудиторией новый общественный договор, заключённый между людьми и властью. Алексей Мазур, продюсер сериала

Ну как можно не верить этим людям со светлыми лицами?