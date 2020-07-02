Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт показала грудь ради #BlackLivesMatter и была подвергнута осуждению

Если вы думаете, что достаточно использовать три заветных слова «Black Lives Matter», чтобы стать героем для прогрессивной общественности, а главное, заработать кучу лайков, то Лили Рейнхарт своим примером только что доказала обратное. Звезда сериала «Ривердейл» посмела в одном посте оголить грудь и помянуть BLM — тем самым она по пыталась привлечь внимание к
своей груди проблемам чёрных, в частности к требованиям правосудия для застреленной в собственной квартире Бреоны Тейлор. Но что-то пошло не так.
Пользователи «Инстаграма» не оценили красоту и креатив, облив девушку ушатом не самых приятных комментариев на тему неуместности подобного самопиара. Рейнхарт, разумеется, тут же осознала свою неправоту, пост удалила и накатала новый — с самыми глубокими и искренними извинениями перед всеми оскорблёнными:
Я всегда пыталась использовать свою платформу в благих целях и высказываться о вещах, которые важны для меня. Также я в состоянии признать, когда совершила ошибку, и я совершила ошибку с этой подписью. Я не собиралась никого оскорбить, и мне действительно жаль, что это случилось.
Я по-прежнему учусь и пытаюсь стать лучше. У меня действительно были наилучшие намерения, и я не думала, что это может кому-то показаться бесчувственным.