Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт показала грудь ради #BlackLivesMatter и была подвергнута осуждению

Если вы думаете, что достаточно использовать три заветных слова «Black Lives Matter», чтобы стать героем для прогрессивной общественности, а главное, заработать кучу лайков, то Лили Рейнхарт своим примером только что доказала обратное. Звезда сериала «Ривердейл» посмела в одном посте оголить грудь и помянуть BLM — тем самым она по пыталась привлечь внимание к своей груди проблемам чёрных, в частности к требованиям правосудия для застреленной в собственной квартире Бреоны Тейлор. Но что-то пошло не так.

Пользователи «Инстаграма» не оценили красоту и креатив, облив девушку ушатом не самых приятных комментариев на тему неуместности подобного самопиара. Рейнхарт, разумеется, тут же осознала свою неправоту, пост удалила и накатала новый — с самыми глубокими и искренними извинениями перед всеми оскорблёнными: