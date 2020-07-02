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Объявлена дата выхода «Страны Лавкрафта» от Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

Кабельный канал HBO наконец-то созрел для объявления даты выхода «Страны Лавкрафта» — многообещающего мистического хоррора от продюсеров Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада»). Первая серия экранизации одноимённого романа Мэтта Раффа выйдет на экраны 16 августа.

События ужастика разворачиваются в США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется колесить по всей стране в поисках своего без вести пропавшего отца. В дороге героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарные создания прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

Постеры сериала «Страна Лавкрафта»
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Галерея Страна Лавкрафта
 1 маяХоррор «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса выходит в августе 3 июняМонстры и горящие кресты в свежем тизере хоррора «Страна Лавкрафта» от Джордана Пила
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