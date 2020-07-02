Объявлена дата выхода «Страны Лавкрафта» от Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO наконец-то созрел для объявления даты выхода «Страны Лавкрафта» — многообещающего мистического хоррора от продюсеров Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада»). Первая серия экранизации одноимённого романа Мэтта Раффа выйдет на экраны 16 августа.

События ужастика разворачиваются в США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется колесить по всей стране в поисках своего без вести пропавшего отца. В дороге героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарные создания прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.