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Монстры и горящие кресты в свежем тизере хоррора «Страна Лавкрафта» от Джордана Пила

Кабельный канал HBO опубликовал новый тизер многосерийного хоррор-триллера «Страна Лавкрафта». Свежий ролик делает акцент на потустороннее, с которым придётся столкнуться главным героям во время их опасного путешествия по стране. Спродюсированная Джорданом Пилом и Джей Джей Абрамсом антология ужасов стартует в августе, но точная дата пока не сообщается.

Экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа рассказывает о США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется в дорожное путешествие по всей стране, чтобы отыскать своего без вести пропавшего отца. В пути героям придётся бороться за выживание, столкнувшись не только с жестокостями узаконенного расизма, но и с кошмарными созданиями, сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.

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Видео Страна Лавкрафта
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