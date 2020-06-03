Сериал «Ковбой Бибоп» не будет дословной адаптацией культового аниме

Задуманный потоковым сервисом Netflix игровой сериал «Ковбой Бибоп» не собирается повторять свой одноимённый культовый оригинал до запятой. Об этом в недавней беседе с порталом io9 рассказал сценарист проекта Хавьер Грилло-Марксуа («Остаться в живых»).

В сериале 26 эпизодов, наполненных очень красочными злодеями, историями, противниками, преступниками и прочим. Мы не собираемся побуквенно переснимать эти сюжеты, потому что мы ещё и стремимся расширить историю Спайка Шпигеля и Синдиката, Спайка Шпигеля и Джулии, Спайка Шпигеля и Вишеса и так далее. Хавьер Грилло-Марксуа, «обрадовал»

Хронометраж у серий будет часовой, и проект будет сочетать горизонтальную и вертикальную структуры сюжета, то бишь не обойдётся без злодея на эпизод. Спайк и его команда будут, как и в оригинале, ловить преступников, чтобы заработать на жизнь, но все эти эпизодические ситуации будут обязательно служить основному сюжету, обогащать и раскрывать мифологию сериала.

Грилло-Марксуа фактически подтвердил, что сериал будет представлять собой лишь историю по мотивам оригинала Щиничиро Ватанабе. Кроме того, творческая команда не собирается скрупулёзно переносить на экран внешний вид главных персонажей, но при этом дух и атмосферу авторы сохранят. Удастся им это или нет, большой вопрос.

Съёмки проекта были приостановлены задолго до карантина, ещё прошлой осенью, из-за производственной травмы исполнителя главной роли Джона Чо. Процесс возобновят, как только актёр полностью поправится.