«Академия Амбрелла» — встречайте новую героиню второго сезона!

Одна из причин, по которой всем так приглянулась «Академия Амбрелла» — это её яркие и самобытные герои, а потому столь высоко заданную планку придётся держать новичкам второго сезона. Одну из них создатели уже представили — встречайте, Лила Питтс в исполнении Риту Эрийа:

Новая героиня описывается как хамелеон, которая может быть как невероятной умной, так и клинически безумной — в зависимости от того, чего требует ситуация. Она непредсказуемая, саркастичная и своевольная, с весьма своеобразным чувством юмора. И, судя по всему, эта женская версия Клауса достанется в подружки Диего (Дэвид Кастанеда).

В продолжении сериала Стива Блэкмана к своим ролям также вернутся Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэвер Лэмпман, Джастин Х. Мин и Марин Айрлэнд.

Второй сезон «Академии Амбрелла» выйдет на Netflix уже 31 июля. А пока создатели не скупятся на свежие, по обыкновению стильные, промо: