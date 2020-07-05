 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Студия Trigger сделает для CD Projekt RED аниме-спин-офф Cyberpunk 2077 «Чернобыль»: трейлер фильма Данилы Козловского рисует ужасы аварии на ЧАЭС Неделя аниме на «КГ» — главные новости 8–14 июня Легендарная Mafia получает ремейк Definitive Edition в рамках сборника Mafia: Trilogy
3
СЕРИАЛЫ
1 355
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Академия Амбрелла» — встречайте новую героиню второго сезона!

Одна из причин, по которой всем так приглянулась «Академия Амбрелла» — это её яркие и самобытные герои, а потому столь высоко заданную планку придётся держать новичкам второго сезона. Одну из них создатели уже представили — встречайте, Лила Питтс в исполнении Риту Эрийа:

Постеры сериала «Академия Амбрелла»

Новая героиня описывается как хамелеон, которая может быть как невероятной умной, так и клинически безумной — в зависимости от того, чего требует ситуация. Она непредсказуемая, саркастичная и своевольная, с весьма своеобразным чувством юмора. И, судя по всему, эта женская версия Клауса достанется в подружки Диего (Дэвид Кастанеда).

В продолжении сериала Стива Блэкмана к своим ролям также вернутся Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэвер Лэмпман, Джастин Х. Мин и Марин Айрлэнд.

Второй сезон «Академии Амбрелла» выйдет на Netflix уже 31 июля. А пока создатели не скупятся на свежие, по обыкновению стильные, промо:

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»
3 Обсудить
Темы
 
Галерея Академия Амбрелла
 29 июняТакие разные отражения: новый постер второго сезона «Академии Амбрелла» полон намёков 16 июняСтарые и новые герои на свежих кадрах второго сезона «Академии Амбрелла» 19 февраля«Семья» снова в сборе на постерах второго сезона сериала «Академия Амбрелла» 18 маяВторой сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода 27 мартаВторой сезон «Академии Амбрелла» уже в пути — первый кадр
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Старые и новые герои на свежих кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»
 
«Академия Амбрелла» — встречайте новую героиню второго сезона!
 
Такие разные отражения: новый постер второго сезона «Академии Амбрелла» полон намёков

Тоже интересно

 
Кино Свежие кадры из фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
 
Кино «Мстители: Финал» — альтернативная сцена смерти Чёрной вдовы заставит фанатов рыдать
 
Анджей Сапковский и Лорен Хиссрич беседуют о «Ведьмаке»
 
Кино Брендан Фрейзер готов с Рэйчел Вайс хоть на новую «Мумию»
 
Кино Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» превзошёл предыдущие части по плохим отзывам
 
Кино Первые отзывы критиков на фильм «Веном»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июле

6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
65Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
 
8Ноль кадров в секунду – 323: Не про The Last of Us Part II
 
24ЕВА – 379: Камео Судакова
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
3Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru