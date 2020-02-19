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«Семья» снова в сборе на постерах второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Потоковый сервис Netflix опубликовал первый официальный промо-арт к продолжению своего многосерийного хита «Академия Амбрелла» — набор персонажных постеров в ретро-стиле. Сериал по одноимённому авторскому комиксу Джерарда Уэя вернётся на малые экраны со вторым 10-серийным сезоном в том году, но конкретной датой выхода пока не обзавёлся.

В супергеройской драме о необычном семействе сверходарённых людей снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Мин, а также Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.

Шоураннером сериала по-прежнему числится Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»). В команду исполнительных продюсеров входят Уэй, Джефф Кинг, Кит Голдберг и Майк Ричардсон.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»
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