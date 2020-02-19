 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тимур Бекмамбетов снимет «вертикальный» эпик о подвиге советского лётчика с Павлом Прилучным Воссоединение «Друзей» не за горами Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2» Netflix готовит анимационный фильм по вселенной «Ведьмака» В этом году Netflix потратит рекордную сумму на создание оригинального контента
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Оживший покойник Хэйли Джоэл Осмент на первом кадре второго сезона «Реальных упырей»

Портал The Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивный первый кадр из продолжения абсурдистской комедии «Реальные упыри». На снимке среди прочих красуется персонаж Хэйли Джоэла Осмента, присоединившегося ко второму сезону сериала, который возвращается на кабельный канал FX 15 апреля.

Американская многосерийная версия полнометражной мокьюментари Тайки Ватити и Джемейна Клемента рассказывает о жизни нью-йоркских кровососов, которые вместо осуществления первоначально возложенной на них миссии по завоеванию Нового Света преспокойно живут среди людей и наслаждаются благами цивилизации, как и их соседи — простые смертные.

Кадры из сериала «Реальные упыри»

Во втором сезоне вампирской комедии также снимаются Даг Джонс, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Харви Гильен Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш и присоединившийся к касту Марк Хэмилл.

Вайтити и Клемент числятся исполнительными продюсерами наряду с шоураннером проекта Полом Симмсом («Развод»).

3 Обсудить
Темы
 
Галерея Реальные упыри
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Телекритики оставили ни с чем «Игру престолов», отдав должное комедии «Дрянь»
 
Телевизионные критики удостоили «Игру престолов» всего одной номинации
 
Кино Режиссёр «Тора: Рагнарёка» Тайка Вайтити присматривается к «Акире»

Тоже интересно

 
Кино Тайриз Гибсон требует выгнать Скалу из «Форсажа 9»
 
Кино «Скиф» — тизер
 
Кино «Хищным птицам» сменили название, чтобы хоть как-то помочь сборам
 
Британская сценаристка обвинила создателей «Чернобыля» в расизме
 
Кино Хейден Кристенсен научил звезду «Последних джедаев» справляться с травлей в интернете
 
Кино «Кристофер Робин» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Deadly Premonition: The Director's Cut, часть 5
 
 
СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в феврале

 
20 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 ПтЕВА (аудио)
21 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 СбТелеовощи (аудио)
23 ВсТелеовощи (видео)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
6ЕВА
 
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru