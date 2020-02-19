Оживший покойник Хэйли Джоэл Осмент на первом кадре второго сезона «Реальных упырей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал The Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивный первый кадр из продолжения абсурдистской комедии «Реальные упыри». На снимке среди прочих красуется персонаж Хэйли Джоэла Осмента, присоединившегося ко второму сезону сериала, который возвращается на кабельный канал FX 15 апреля.

Американская многосерийная версия полнометражной мокьюментари Тайки Ватити и Джемейна Клемента рассказывает о жизни нью-йоркских кровососов, которые вместо осуществления первоначально возложенной на них миссии по завоеванию Нового Света преспокойно живут среди людей и наслаждаются благами цивилизации, как и их соседи — простые смертные.

Во втором сезоне вампирской комедии также снимаются Даг Джонс, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Харви Гильен Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш и присоединившийся к касту Марк Хэмилл.

Вайтити и Клемент числятся исполнительными продюсерами наряду с шоураннером проекта Полом Симмсом («Развод»).