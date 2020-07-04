Второй сезон авторской комедии «Внутри Лапенко» совсем близко

Есть ли ещё в сети такие люди, которые хотя бы краем уха не слышали об интернет-феномене по имени Антон Лапенко? Если и есть, их не так уж много. Относиться к его юмору можно по-разному, но то, что автор и актёр сумел привнести в мир веб-сериалов что-то новое и оригинальное, неоспоримо.

Наравне с исправно публикуемыми зарисовками в инстаграме Лапенко с верной командой сподвижников готовит второй сезон полюбившегося зрителям юмористического альманаха «Внутри Лапенко» и презентует его трейлер. Там всё как мы любим: забавно, лампово и с трогательной ностальгией.

Ну и, наверное, самое приятное: первую серию продолжения зрители увидят уже 6 июля.