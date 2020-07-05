Новые сериалы 6–12 июля

Середина лета обилием многосерийных премьер отличаться не будет. В списке сериалов недели всего два новичка, да и те вряд ли станут для зрителей открытием. Потоковый сервис Apple TV+ презентует музыкальную романтику «Голосок», а на кабельном канале Starz стартует стриптиз-драма «Долина К».
Понедельник, 6 июля
комедия
В ролях Антон Лапенко
Создатель Антон Лапенко
Альманах забавных историй в ретро-атмосфере рассказывает о жизни и приключениях персонажей Антона Лапенко, среди которых неуверенный в себе, порой инфантильный инженер, журналист телепередачи «Загадка дыры», главарь ОПГ «Железные рукава», художник-эзотерик Гвидон Вишневский, эксцентричный водитель катка Игорь Катамаранов и ведущий-экстремал из телепередачи «Сдохни или умри».
Четверг, 9 июля
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
Создатель Коринн Кингсбери
Второй сезон драмы закончится 13-м эпизодом My Pride and Joy. В январе телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.
Пятница, 10 июля
комедия, драма, романтический
В ролях Бриттани О'Грэйди, Филлип Джонсон Ричардсон, Шон Тил, Колтон Райан, Нед Айзенберг, Шалини Батина
Романтическая комедийная драма — своеобразное признание в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка, история о поисках аутентичности и собственного творческого «я». Главная героиня истории — талантливая исполнительница Бесс Кинг, пытающаяся воплотить в жизнь свои заветные мечты.
Поклонников музыки и вдохновляющих историй, возможно, заинтересует спродюсированная Джей Джей Абрамсом история о талантливой героине, мечтающей об успехе
Воскресенье, 12 июля
драма
В ролях Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой
Создатель Катори Холл
Сериал, вдохновлённый пьесой Катори Холл «Долина кисок» (Pussy Valley), рассказывает о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Драма поведает, какие трагедии скрывает под своей яркой неоновой вывеской усыпанный блёстками мир танцев у шеста.
Драма попытается завладеть вниманием зрителей, которым по душе сюжеты о неблагополучной глубинке и её обитателях со всеми их страстями и пороками. Вероятно, и поклонникам танцев у шеста тоже будет, на что посмотреть. По крайней мере, трейлеры на это намекают.
драма, криминал
В ролях Моника Раймунд, Джеймс Бадж Дэйл, Райли Воулкел, Шейн Харпер, Эткинс Эстимонд, Амаури Ноласко
Создатель Ребекка Перри Каттер
Детективная драма завершит свой первый сезон восьмым эпизодом #Blessed. В июне кабельный канал Starz продлил проект на второй сезон.
драма, триллер
В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова
Создатель Грэм Мэнсон
Первый сезон скоростного триллера завершится десятой серией 994 Cars Long. Кабельный канал успел оформить сериалу второй сезон ещё до премьеры первого.