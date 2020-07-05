Новые сериалы 6–12 июля

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Романтическая комедийная драма — своеобразное признание в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка, история о поисках аутентичности и собственного творческого «я». Главная героиня истории — талантливая исполнительница Бесс Кинг, пытающаяся воплотить в жизнь свои заветные мечты.

Поклонников музыки и вдохновляющих историй, возможно, заинтересует спродюсированная Джей Джей Абрамсом история о талантливой героине, мечтающей об успехе