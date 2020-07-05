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Почти что Росомаха — суперзлодейка Шив в полной боевой готовности на новом постере «Старгёрл»

Новый плод любви DC и The CW под названием «Старгёрл» появился на свет ещё в мае и, вопреки скептицизму КГ-Портала, вроде как сумел завоевать любовь критиков и уважение зрителей. По крайней мере, если верить сухим цифрам и Rotten Tomatoes — 82% и 91% соответственно — даже «Бэтвумен» могла о таком только мечтать.

Создатели оборотов не сбавляют, продолжая наводнять сериал всевозможными супергероями и суперзлодеями. Одна из них, Шив ака Синди Бёрнам в исполнении Мэг Деласи, и представлена на свежем постере. Самая популярная девчонка в школе, дочь Короля Драконов и главная врагиня Старгёрл со встроенными в запястья лезвиями (?) — и это только если в двух словах.

Постеры сериала «Старгёрл»

Остальные действующие лица, к слову, выглядят не менее колоритно — если вдруг вы ещё не успели ознакомиться непосредственно с сериалом.

Главные роли исполняют Брэк Бэссинджер, Люк Эванс, Эми Смарт, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер и Нил Джексон. Ответственность за всё происходящее несёт Джефф Джонс («Титаны»).

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