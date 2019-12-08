Встречайте новое поколение супергероев DC в тизере сериала «Старгёрл»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У «Старгёрл» от стримингового сервиса DC Universe появился первый официальный тизер. Премьера многосерийной подростковой супергероики состоится весной 2020 года.

Главная героиня — школьница Кортни Уитмор, переехавшая из большого города в тихий городок в Небраске. Здесь Кортни узнаёт о невероятном прошлом отчима, случайно обнаружив его супергеройский костюм. Девушка решает примерить наряд, и то, что началось как забава, превращается в дело всей её жизни. Кортни нарекает себя Старгёрл и создаёт команду юных супергероев для борьбы со злодеями.

В первом сезоне снимаются Эми Смарт, Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас, Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли. Сценарий написал создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»), который также числится исполнительным продюсером сериала наряду с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.