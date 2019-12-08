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Встречайте новое поколение супергероев DC в тизере сериала «Старгёрл»

У «Старгёрл» от стримингового сервиса DC Universe появился первый официальный тизер. Премьера многосерийной подростковой супергероики состоится весной 2020 года.

Главная героиня — школьница Кортни Уитмор, переехавшая из большого города в тихий городок в Небраске. Здесь Кортни узнаёт о невероятном прошлом отчима, случайно обнаружив его супергеройский костюм. Девушка решает примерить наряд, и то, что началось как забава, превращается в дело всей её жизни. Кортни нарекает себя Старгёрл и создаёт команду юных супергероев для борьбы со злодеями.

В первом сезоне снимаются Эми Смарт, Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас, Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли. Сценарий написал создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»), который также числится исполнительным продюсером сериала наряду с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

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14Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
5ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
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