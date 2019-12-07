Amazon купил «Содержанок» Константина Богомолова

Amazon Prime продолжает затариваться «годным» контентом российского производства. На этот раз повезло «Содержанкам» Константина Богомолова, сумевшим «продаться» за солидную сумму порядка $1 млн долларов (по неофициальным данным) — столько же в своё время Netflix отстегнул за «Лучше чем люди». При этом производство восьми серий, по данным «Ъ», обошлось компании START в 200 млн рублей.

Потоковый сервис получил право на эксклюзивный показ в Европе снятого Богомоловым первого сезона сериала, который будет доступен для просмотра уже в декабре. В планах — включить в сделку второй сезон, съёмки которого сейчас идут полным ходом под руководством режиссёра Дарьи Жук.

Надо сказать, Amazon и раньше приобретал отечественные телевизионные проекты, однако «Содержанки» стали первыми в линейке Originals, чем все крайне гордятся:

Раньше интернет-гиганты покупали российские сериалы для разнообразия каталога, теперь же проекты появляются в разделе Originals и подаются как события. Это очень важный и положительный сигнал для всей индустрии. Юлия Миндубаева, генеральный директор видеосервиса START

Главные роли в сериале исполняют Дарья Мороз, Софья Эрнст, Мария Фомина, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Александра Ребёнок, Марина Зудина, Сабина Ахмедова, Ирина Старшенбаум и Александр Кузнецов.