«Доктор Кто» — отрывок из 12-го сезона со Стивеном Фраем

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный YouTube-канал сериала «Доктор Кто» опубликовал отрывок из первого эпизода продолжения культового фантастического франчайза. 12-й сезон под присмотром шоураннера Криса Чибнелла стартует в первый день нового года с двухчасовым открывающим эпизодом под названием Spyfall.

В первой серии персонаж в исполнении Стивена Фрая обращается за помощью к 13-му Доктору (Джоди Уиттакер). Только знаменитый путешественник из расы Повелителей Времени в состоянии помочь жителям планеты, чья безопасность оказалось под угрозой.