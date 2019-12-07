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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Уилл Юн Ли появится во втором сезоне «Видоизменённого углерода»

Во втором сезоне «Видоизменённого углерода», о котором уже несколько месяцев ничего не было слышно, недавно обнаружилось важное дополнение к актёрскому составу. Портал Deadline сообщает, что Уилл Юн Ли, сыгравший главного героя Такеши Ковача в его истинном облике, появится в продолжении истории. Как и при каких обстоятельствах он будет вовлечён в повествование, пока держится в секрете.

Как известно, во втором сезоне фантастического экшена новую оболочку центрального персонажа сыграет Энтони Макки. В остальных ролях появятся Симон Миссик (охотница за головами Трепп), Дина Шихаби (искусственный интеллект Dig 301, новая знакомая По), Торбен Либрехт (полковник Иван Каррера), Джеймс Саито (глава якудзы Хидеки Танаседа), а также Рене Элис Голдсберри (Куэллкрист Фалконер) и Крис Коннер (По).

Экранизация книжной трилогии Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. Такеши Ковач — один из таких «бессмертных», меняющий оболочки, живущий на протяжении сотен лет, путешествующий по разным планетам и мирам в попытках примириться с прошлым.

Шоураннерами второго сезона числятся исполнительный продюсер и сценарист сериала Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»). Производство курирует Skydance Television. Съёмки продолжения должны были завершится этим летом.

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Темы
 
Видоизменённый углерод
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