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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Многосерийный ремейк «Беглеца» наращивает актёрский состав

Многосерийный ремейк культового боевика «Беглец» с Харрисоном Фордом, который сам является ремейком одноимённого сериала 60-х годов, а в ближайшем будущем также получит полнометражный ремейк (ещё не запутались?), основательно пополнил актёрский состав.

Компанию исполнителям главных ролей Киферу Сазерленду («24 часа») и Бойду Холдбруку («Нарки») составили Натали Мартинес («Вне/себя»), Брайан Джерати («Алиенист»), Дженезис Родригез («Йоганутые») и ** Кейлани Арелланес** («Эйфория»).

Экшен-сериал «Беглец» от потокового сервиса Quibi поведает о машинисте метро Майке Руссо (Холдбрук), ложно обвинённом во взрыве в подземке Лос-Анджелеса с лёгкой руки случайного свидетеля и скорых на расправу твиттерских СМИ. Думая лишь о безопасности жены Эллисон (Мартинес) и 10-летней дочери Пёрл (Арелланес), Майк пускается в бега, чтобы доказать свою невиновность. Для этого ему лишь нужно найти истинного преступника. Сделать это сложно, ведь за ним ведёт охоту весь интернет и, что ещё хуже, легендарный детектив Клэй Брайс (Сазерленд).

Родригез сыграет протеже Клэя — детектива Слоун, а Джерати — загадочного типа по имени Дейл.

Создатель «Скорпиона» Ник Сантора написал сценарий сериала. Режиссёром выступает Стивен Хопкинс («24 часа»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта. Производство ведут Thunder Road Films, 3 Arts Entertainment и Warner Bros. TV.

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Беглец
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