Disney готовит спин-офф «Аладдина» про принца Андерса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зрители, посмотревшие игровую адаптацию культового диснеевского мультфильма «Аладдин», возможно, вспомнят одного из именитых соискателей руки принцессы Аграбы Жасмин. Звали его принц Андерс, и роль у него была небольшая, но запоминающаяся. Так вот, велика вероятность, что мы увидим его снова.

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что студия Disney берётся за разработку спин-оффа «Аладдина» для своего потокового сервиса Disney+. Полнометражная приключенческая комедия расскажет о приключениях чудаковатого и напыщенного наследника престола из сказочного королевства Сканленд в исполнении Билли Магнуссена.

Сценарий доверили Джордану Данну и Майклу Квамме — соавторам «Губки Боба в бегах». В производство вовлечены продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрик.