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Disney готовит спин-офф «Аладдина» про принца Андерса

Зрители, посмотревшие игровую адаптацию культового диснеевского мультфильма «Аладдин», возможно, вспомнят одного из именитых соискателей руки принцессы Аграбы Жасмин. Звали его принц Андерс, и роль у него была небольшая, но запоминающаяся. Так вот, велика вероятность, что мы увидим его снова.

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что студия Disney берётся за разработку спин-оффа «Аладдина» для своего потокового сервиса Disney+. Полнометражная приключенческая комедия расскажет о приключениях чудаковатого и напыщенного наследника престола из сказочного королевства Сканленд в исполнении Билли Магнуссена.

Сценарий доверили Джордану Данну и Майклу Квамме — соавторам «Губки Боба в бегах». В производство вовлечены продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрик.

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Аладдин
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