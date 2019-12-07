Disney готовит спин-офф «Аладдина» про принца Андерса

Зрители, посмотревшие игровую адаптацию культового диснеевского мультфильма «Аладдин», возможно, вспомнят одного из именитых соискателей руки принцессы Аграбы Жасмин. Звали его принц Андерс, и роль у него была небольшая, но запоминающаяся. Так вот, велика вероятность, что мы увидим его снова.
Портал The Hollywood Reporter сообщает, что студия Disney берётся за разработку спин-оффа «Аладдина» для своего потокового сервиса Disney+. Полнометражная приключенческая комедия расскажет о приключениях чудаковатого и напыщенного наследника престола из сказочного королевства Сканленд в исполнении Билли Магнуссена.
Сценарий доверили Джордану Данну и Майклу Квамме — соавторам «Губки Боба в бегах». В производство вовлечены продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрик.