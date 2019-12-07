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Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины»

Стриминговый сервис Netflix выпустил короткий видеоанонс продолжения «Леденящих душу приключений Сабрины». Третий сезон подросткового ужастика станет доступен подписчикам цифровой платформы 24 января.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы рассказывает о приключениях юной ведьмы-полукровки Сабрины Спеллман (Кирнан Шипка) и её друзей. Дочь смертной и колдуна пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, угрожающими её родному городку Гриндейлу. В третьем сезоне главной героине придётся отправиться в ад с важнейшей миссией по вызволению оттуда своего бойфренда, а также разобраться с язычниками, надумавшими воскресить древнее зло.

Агирре-Сакаса числится шоураннером и сценаристом сериала; он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Болотная тварь») и Сарой Шехтер.

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Видео Леденящие душу приключения Сабрины
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19Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
5ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
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