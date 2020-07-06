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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Старгёрл» получила второй сезон

Потоковый сервис DC Universe передал The CW с безраздельное пользование сериал «Старгёрл», и телеканал недолго думая продлил супергеройский экшен на второй сезон. Каждый новый эпизод первого сезона еженедельно собирает у телеэкранов 1,5 млн зрителей при рейтинге 0,4 в ключевом демо «18–49 лет», что по меркам телевещателя, очень даже неплохо.

Многосерийная экранизация комиксов DC рассказывает о примерившей костюм Старгёрл школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), её отчиме Пэте Дугане (Люк Уилсон) и её новых школьных друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью в родном городе.

В сериале также снимаются Эми Смарт, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер и Нил Джексон. Заведует проектом шоураннер Джефф Джонс («Титаны»).

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Старгёрл
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