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Аанг отправился в путешествие на свежем постере фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Навстречу рассвету и приключениям. Стриминговый сервис Netflix, на днях презентовавший дебютный тизер игровой адаптации «Аватара: Легенды об Аанге», опубликовал дополнительный постер многосерийной премьеры. На свежем плакате лишь титульный персонаж в исполнении Гордона Кормье, вид сзади. Ну и дата премьеры, она тоже важна.

Первый сезон приключенческого фэнтези по культовому мультсериалу появится на цифровой платформе 22 февраля.

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Друзей главного героя Kaтapу и Coкку играют Kиaвeнтииo Tapбeлл и Ян Oycли соответственно. Пpинца Нации Огня Зyкo играет Дaллac Лю, а eгo cecтpу Aзyлу — Элизaбeт Ю.

Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
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Источник фотографий: Depositphotos

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