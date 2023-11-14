Аанг отправился в путешествие на свежем постере фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Навстречу рассвету и приключениям. Стриминговый сервис Netflix, на днях презентовавший дебютный тизер игровой адаптации «Аватара: Легенды об Аанге», опубликовал дополнительный постер многосерийной премьеры. На свежем плакате лишь титульный персонаж в исполнении Гордона Кормье, вид сзади. Ну и дата премьеры, она тоже важна.

Первый сезон приключенческого фэнтези по культовому мультсериалу появится на цифровой платформе 22 февраля.

Друзей главного героя Kaтapу и Coкку играют Kиaвeнтииo Tapбeлл и Ян Oycли соответственно. Пpинца Нации Огня Зyкo играет Дaллac Лю, а eгo cecтpу Aзyлу — Элизaбeт Ю.