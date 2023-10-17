Зуко, Азула и прочие из Народа Огня на свежих кадрах «Аватар: Легенда об Аанге»

В преддверии ноябрьского тематического мероприятия Geeked Week стриминговый сервис Netflix собирается подогревать интерес аудитории разными промо-материалами к своим популярным проектам. Один из таких — многосерийная игровая экранизация культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

И начать решили с самой сильной партии — с представителей Нации Огня. На свежих кадрах засветились Хозяин Огня Озай (Дэниэл Дэ Kим), принц Зуко (Даллас Лю), его сестра Азула (Элизабет Ю), дядя Айро (Пoл Cyн-Xюнг Ли) и адмирал Джао (Кен Люн).