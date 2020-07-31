Галадриэль, Элронд и Саурон появятся в сериале по «Властелину колец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Бдительный сайт TheOneRing, тщательно собирающий всю информацию о многосерийном эпическом фэнтези по культовой вселенной «Властелина колец», рассказал, какими свежими данными о вернувшемся в производство сериале ему удалось разжиться.

На полях недавно состоявшегося виртуального мероприятия Comic Con at Home выяснилось, что прямо сейчас Хуан Антонио Байона («Голос монстра») снимает открывающие эпизоды первого сезона в Новой Зеландии. А ещё в основном составе персонажей подтверждены Саурон, Элронд и Галадриэль (её, предположительно, сыграет Морфидд Кларк), которым было бы грех не появиться в сериале, повествующем о событиях Второй эпохи Средиземья.

Прерванный карантином в марте производственный процесс вновь запустился относительно недавно, и сейчас ведётся активный добор статистов в массовку.

В других ролях эпического приквела от Amazon задействованы Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Макс Болдри, Эма Хорват, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Круз Кордова, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниэл Вейман. За сценарий отвечают Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»).