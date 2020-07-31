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Темнокожая бисексуальная актриса «Ривердейла»: мы просто заполняем квоту

Если вы думаете, что страсти вокруг «Ривердейла» уже улеглись, и присутствие в числе продюсеров Грега Берланти само по себе служит гарантом неприкосновенности, то вы ошиблись дважды. Вслед за Ванессой Морган, обвинившей создателей в неподобающем обращении с чёрным персонажами (а главное, в том, что она получает меньше своих белых коллег), вылезла Бернадетт Бек, чьё имя вам наверняка ни о чём не говорит.

Героиня Бек — популярная ученица Пичес Эн Крим, член банды «Прекрасный яд», появилась в третьем сезоне сериала и большую часть времени простояла где-то на заднем плане, жуя жвачку. К слову, именно в этом и заключался большой план продюсеров на её счёт — молча и красиво жевать:

Я понимаю, всегда должны быть протагонисты и антагонисты. Но у меня никогда не было достаточно сюжета или развития персонажа, чтобы считаться антагонистом. Без всякой причины моя героиня изображалась в очень негативном свете. И я не первая чёрная актриса, которая должна была появляться на съёмочной площадке, стоять там, жевать жвачку и выглядеть дерзкой. Я чувствую, что была нужна только для того, чтобы заполнить квоту.

 
Бернадетт Бек, зрит в крень

Доходило даже до того, что об актрисе не раз просто забывали на съёмочной площадке, и ей буквально приходилось бегать за режиссёром в поисках ответов.

Кроме того, Бек была недовольна изображением на экране бисексуалов, гордым представителем которых является и она сама, как легкодоступных и готовых на всё.

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