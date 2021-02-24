BBC снимает криминальную комедию «Уборщик» с Грегом Дэвисом и Хеленой Бонэм-Картер

Британский канал BBC One запустил в производство многосерийную криминальную комедию Грега Дэвиса «Уборщик» (The Cleaner), главные роли в которой сыграют Грег Дэвис (он же сценарист сериала) и Хелена Бонэм-Картер.

Шестисерийная адаптация популярного немецкого сериала Der Tatortreiniger (Crime Scene Cleaner) рассказывает о Поле Уикстеде (Дэвис), профессиональном чистильщике, выполняющем специфическую работу, — уборку мест убийства для удаления следов преступления. Выполняя свои обязанности, Пол натыкается на самых странных людей: родственников жертвы, работодателей, соседей и знакомых, иногда даже на самих убийц. И поскольку он общительный тип, он часто больше сплетничает, чем убирает.

В сериале также задействованы Дэвид Митчелл, Стефани Коул, Дональд Самптер, Шобу Капур, Рут Маделей, Лейтон Уильямс, Зита Саттар, Джорджи Глен, Билл Скиннер и Эсмонд Коул. Режиссирует проект Том Маршалл, а в продюсерах значатся Вивьен Мюллер-Роммель и Сэм Уорд. Премьера запланирована на этот год.