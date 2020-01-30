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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Локи» явит миру первого трансгендера MCU

Похоже, сериал «Локи» вытянул короткую спичку. Если верить порталу The Illuminerdi, именно ему выпадет честь представить первого персонажа-трансгендера MCU, а это, как мы понимаем, событие киновселенских масштабов. Тем более, что новому герою, как сообщается, будет отведена весьма крупная роль.

Речь идёт о Сере — представителю Анахоретов, расы бескрылых ангелов-мужчин, который, тем не менее, идентифицирует себя как женщина. По комиксам, он/она женилось на Анжеле, сестре Тора и Локи, породнившись тем самым с нашим главным героем.

Эти сообщения косвенно подтверждаются более ранними — ещё летом прошлого года стало известно, что Marvel ищет актрису-трансгендера любой расы в возрасте 20-30 лет на роль в одном их предстоящих проектов со стартом съёмок в 2020 году. И уже тогда «Локи» попал в круг «претендентов». А с учётом взятого Кевином Файги курса на максимальную инклюзивность, такая перспектива кажется более чем реальной.

Съёмки сериала о приключениях бога обмана после событий «Финала», когда он ловко стянул Тессеракт из-под носа Мстителей, уже идёт полным ходом. К Тому Хиддлстону официально присоединилась София Ди Мартино, которая сыграет, по разным источникам, либо Верити Уиллис, либо женскую версию Локи.

Режиссирует сериал Кейт Херрон («Половое воспитание»), а премьера на Disney+ намечена на весну следующего года.

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Темы
 
Локи
 30 июля 2019 годаВ киновселенной Marvel появится супергероиня-трансгендер
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