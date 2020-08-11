Главные герои в эффектных позах на свежих постерах «Флэша», «Чёрной молнии» и «Супергёрл»

Телеканал The CW, титаническими усилиями Грега Берланти превращённый в телефилиал мультивселенной DC, в числе прочих готовится к онлайн-конвенту DC FanDome. В рамках этой подготовки вещатель опубликовал пачку свежих постеров своих многосерийных комиксов. На этот раз в центре внимания титульные персонажи Барри Аллен из «Флэша», Кара Зор-Эл из «Супергёрл» и Джефферсон Пирс из «Чёрной молнии».

Поклонникам так называемой Arrowverse придётся ждать возвращения своих любимчиков дольше обычного — из-за пандемии производство сериалов приостановлено, и седьмой сезон «Флэша», шестой сезон «Супергёрл» и четвёртый сезон «Чёрной молнии» стартуют не раньше следующего года.