 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+ «Чернобыль»: трейлер фильма Данилы Козловского рисует ужасы аварии на ЧАЭС «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов
12
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 609
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Warner Bros. и HBO ждёт масштабная кадровая чистка

Один из крупнейших конгломератов, специализирующихся на развлечениях, переживает непростое время. WarnerMedia, видимо, настолько страдал от собственной внутренней бюрократии, что терпеть стало совсем невмоготу, и кабинеты сотрудников скоро опустеют. Многие связывают это с коронавирусом, но порой причины куда банальней. Новый подход глав подразделений обещает сократить издержки и выстроить правильную систему управления и планирования. Начали с компании, у которой с этим было особенно туго, но сейчас займутся и остальными.

Генеральный директор Джесон Килар, который и затеял реструктуризацию, планирует подсократить и перестроить Warner Bros. и HBO. Первая компания пострадает особенно сильно — увольнения там уже начались, и в последствии на мороз отправятся более 650 сотрудников. У HBO цифры не такие пугающие, но тоже неприятные: от 150 до 175 потенциально уволенных человек.

Данная реструктуризация позволит всем производственным процессам ускориться за счёт слияния в единый механизм WarnerMedia. Компании-подразделения станут менее независимыми, но это позволит куда быстрее принимать решения, ускорять производство контента и развивать его. Для этого, например, были уволены программные директора HBO Max Роберт Гринблатт и Кевин Рейли, а на их место поставлена Энн Сарнофф, уже занимающаяся кабельным ТВ (каналы truTV, TNT и TBS).

Третья причина реструктуризации для компании даже приятная — слишком много новых пользователей, прильнувших к экранам на карантине и самоизоляции. Так что теперь скорость взаимодействия подразделений для более быстрого производства контента крайне важна. Только вот, главное, когда спешишь, как говорится, людей не насмешить. Пока получается — тем, кого уволили, уже совсем не смешно.

12 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Сериалы Марвеловский сериал «Люк Кейдж» тоже отменён потоковым сервисом Netflix
 
Продолжения «Терминатора: Генезиса» могли стать более самобытными и безумными
 
Сериалы Видеоматериалы со съёмок третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов»
 
Сериалы Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер»
 
Продолжению не бывать — Маккензи Дэвис уверена, что «Терминатор 7» никому не сдался
 
Кинотеатры начнут требовать у зрителей паспорт
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в августе

 
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
 
18ЕВА – 384: НИИ Херни
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru