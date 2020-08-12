Warner Bros. и HBO ждёт масштабная кадровая чистка

Один из крупнейших конгломератов, специализирующихся на развлечениях, переживает непростое время. WarnerMedia, видимо, настолько страдал от собственной внутренней бюрократии, что терпеть стало совсем невмоготу, и кабинеты сотрудников скоро опустеют. Многие связывают это с коронавирусом, но порой причины куда банальней. Новый подход глав подразделений обещает сократить издержки и выстроить правильную систему управления и планирования. Начали с компании, у которой с этим было особенно туго, но сейчас займутся и остальными.

Генеральный директор Джесон Килар, который и затеял реструктуризацию, планирует подсократить и перестроить Warner Bros. и HBO. Первая компания пострадает особенно сильно — увольнения там уже начались, и в последствии на мороз отправятся более 650 сотрудников. У HBO цифры не такие пугающие, но тоже неприятные: от 150 до 175 потенциально уволенных человек.

Данная реструктуризация позволит всем производственным процессам ускориться за счёт слияния в единый механизм WarnerMedia. Компании-подразделения станут менее независимыми, но это позволит куда быстрее принимать решения, ускорять производство контента и развивать его. Для этого, например, были уволены программные директора HBO Max Роберт Гринблатт и Кевин Рейли, а на их место поставлена Энн Сарнофф, уже занимающаяся кабельным ТВ (каналы truTV, TNT и TBS).

Третья причина реструктуризации для компании даже приятная — слишком много новых пользователей, прильнувших к экранам на карантине и самоизоляции. Так что теперь скорость взаимодействия подразделений для более быстрого производства контента крайне важна. Только вот, главное, когда спешишь, как говорится, людей не насмешить. Пока получается — тем, кого уволили, уже совсем не смешно.