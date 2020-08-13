Съёмки второго сезона «Ведьмака» официально возобновились

Прерванные в марте съёмки второго сезона «Ведьмака» возобновились. Творческая команда сериала вернулась к работе почти на неделю раньше заявленного срока — в июне официальный твитер-акканут сериала сообщал, что камеры заработают снова 17 августа.

Один из режиссёров второго сезона Стивен Сёрджик («Каратель», «Академия Амбрелла»), которому достались первый и второй эпизоды продолжения, опубликовал у себя в инстаграме сообщение о возобновлении производства в Великобритании. Подготовительный процесс под неусыпным контролем шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич начался за несколько недель до этого. На съёмочной площадке действуют новые правила, исключающие какие-либо близкие контакты между участниками съёмочной группы. Все соблюдают необходимую дистанцию, носят маски и защитные щитки для лица. В случае с актёрами действует ряд послаблений.

Тёмное фэнтези по культовой книжной серии Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях вернётся к зрителям не раньше следующего августа-сентября.