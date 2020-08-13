 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3»
3
СЕРИАЛЫ
214
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки второго сезона «Ведьмака» официально возобновились

Прерванные в марте съёмки второго сезона «Ведьмака» возобновились. Творческая команда сериала вернулась к работе почти на неделю раньше заявленного срока — в июне официальный твитер-акканут сериала сообщал, что камеры заработают снова 17 августа.

Один из режиссёров второго сезона Стивен Сёрджик («Каратель», «Академия Амбрелла»), которому достались первый и второй эпизоды продолжения, опубликовал у себя в инстаграме сообщение о возобновлении производства в Великобритании. Подготовительный процесс под неусыпным контролем шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич начался за несколько недель до этого. На съёмочной площадке действуют новые правила, исключающие какие-либо близкие контакты между участниками съёмочной группы. Все соблюдают необходимую дистанцию, носят маски и защитные щитки для лица. В случае с актёрами действует ряд послаблений.

Тёмное фэнтези по культовой книжной серии Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях вернётся к зрителям не раньше следующего августа-сентября.

3 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Над вторым сезоном «Ведьмака» поработают VFX-специалисты «Звёздных войн»
 
Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта
 
Съёмки второго сезона «Ведьмака» официально возобновились

Тоже интересно

 
Кино Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании
 
Кино Стивен Спилберг снимет ремейк «Вестсайдской истории»
 
Кино Создатели CGI-копии Джеймса Дина планируют оцифровать для кино и рекламы других покойных звёзд Голливуда
 
Кино «Холоп» преодолел отметку в 3 миллиарда и остановился в шаге от «Движения вверх»
 
Кино «Матрица 4» омолодит Нео
 
«Видоизменённый углерод» — обзор сериала от Ильи Кролика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в августе

14 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
14 ПтЕВА (аудио)
16 ВсТелеовощи
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 329: Джиллы в жилах
 
6Телеовощи – 352: Гетероботы и гейсептиконы
 
 
5ЕВА
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru