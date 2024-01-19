Они нагло нажились на «Джоне Уике» — Иэн Макшейн раскритиковал «Отель „Континенталь“»

Трёхсерийный криминальный экшен «Отель „Континенталь“», вышедший на стриминговом сервисе Peacock прошлой осенью, и без того сложно назвать успешным дополнением к кинофранчайзу «Джон Уик». А тут ещё Иэн Макшейн — исполнитель роли Уинстона, о чьей молодости и шла речь в мини-сериале, — разнёс приквел в пух и прах.

В свежей беседе с порталом MovieWeb актёр развёрнуто высказал своё мнение о приквеле:

Я его не смотрел и не собираюсь. Не думаю, что Киану (Ривз) смотрел его или Чад (Стахелски). Этот сериал не имеет никакого отношения к нашим фильмам. Телекомпания просто нажилась на киносерии. Они ни разу не консультировались с нами, так с чего бы я стал смотреть этот сериал? Боюсь, мне не понять их самонадеянного решения его выпустить, поэтому пожелаю им всего хорошего. Полагаю, сериал вышел и пропал, так ведь?

Невзирая на относительно неплохие оценки критиков и зрителей на Rotten Tomatoes, речи о продолжении «Континенталя» так пока никто и не заводил.