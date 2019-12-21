«Фанатик» — тизер музыкальной драмеди с Зои Кравиц

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu выпустил первый тизер «Фанатика» (High Fidelity) — многосерийного ремейка полнометражного фильма 2000 года с Джоном Кьюсаком. Премьера сериала состоится 14 февраля.

Главная героиня — владелица бруклинского магазинчика пластинок Робин (Зои Кравитц), переживающая тяжёлое расставание с бойфрендом. Девушка вспоминает свои предыдущие отношения и то, как они завершились, пытаясь разобраться в причинах нынешних неудач. Эти воспоминания, рассматриваемые через призму музыки и поп-культуры, заставляют её по-новому взглянуть на собственную жизнь и любовь.

В сериале снимаются Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси и Кингсли Бен-Адир. Сценарий написали Вероника Уэст и Сара Кукзерка. Производство курируют Midnight Radio и ABC Studios Signature.