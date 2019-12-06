«Пацаны» — тизер второго сезона

Потоковый сервис Amazon выкатил тизер второго сезона «Пацанов». Судя по видеонарезке, шоураннер сериала Эрик Крипке держит слово — продолжение истории обещает тонны экшена и море кроваво-безумного веселья.
Многосерийная экранизация культового комикса Гарта Энниса вернётся на экраны в следующем году, но до объявления конкретной даты выхода дело пока не дошло.
В сериале снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.
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