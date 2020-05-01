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Закари Куинто и Эшли Каммингс на постерах второго сезона «Страны Рождества»

Второй сезон «Страны Рождества» обзавёлся персонажными постерами, посвящёнными главным участникам противостояния Чарли Мэнксу (Закари Куинто) и Виктории Маккуин (Эшли Каммингс). Продолжение мистического триллера по роману Джо Хилла стартует на кабельном канале AMC позже, чем планировалось ранее, — 21 июня.

Между событиями первого и второго сезонов прошло восемь лет, но Виктория Маккуин (Каммингс) по-прежнему одержима желанием покончить с монструозным похитителем детей Чарли Мэнксом (Куинто). Древнее чудовище, осознав свою смертность, столь же отчаянно стремится отомстить Виктории, а потому планирует добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.

Постеры сериала «Страна Рождества» Постеры сериала «Страна Рождества»
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