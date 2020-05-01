Закари Куинто и Эшли Каммингс на постерах второго сезона «Страны Рождества»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон «Страны Рождества» обзавёлся персонажными постерами, посвящёнными главным участникам противостояния Чарли Мэнксу (Закари Куинто) и Виктории Маккуин (Эшли Каммингс). Продолжение мистического триллера по роману Джо Хилла стартует на кабельном канале AMC позже, чем планировалось ранее, — 21 июня.

Между событиями первого и второго сезонов прошло восемь лет, но Виктория Маккуин (Каммингс) по-прежнему одержима желанием покончить с монструозным похитителем детей Чарли Мэнксом (Куинто). Древнее чудовище, осознав свою смертность, столь же отчаянно стремится отомстить Виктории, а потому планирует добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.