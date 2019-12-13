«Удивительная миссис Мейзел» играючи заполучила четвёртый сезон

Amazon не стал долго раздумывать и после свежеполученных «Удивительной миссис Мейзел» двух номинаций на «Золотой Глобус», трёх — на Critics' Choice Awards и четырёх — на премию Гильдии актёров, оформил своему главному «золотодобытчику» вожделенное продление на четвёртый сезон. Произошло это всего спустя неделю после премьеры третьего сезона, который, по словам главы Amazon Studios Дженнифер Сэлк, показал отличные цифры на старте:

«Удивительная миссис Мейзел» является мировым феноменом, и не стал исключением третий сезон, премьерный уик-энд которого установил для сериала новый рейтинговый рекорд... Эми [Шерман-Палладино — прим. пер.] и Дэн [Палладино — прим. пер.] создали невероятно забавных, обаятельных и узнаваемых персонажей, со всем их неподражаемым остроумием и вниманием к деталям, и наши пользователи по всему миру смогут получить удовольствие от ещё одного сезона, проведённого в мире «Удивительной миссис Мейзел».

Сериал с Рэйчел Броснахэн в главной роли уже стал обладателем всех мыслимых наград, включая восемь «Эмми», три «Золотых Глобуса», пять Critics’ Choice Awards, две премии Гильдии актёров, одна премия Гильдии сценаристов и престижная Peabody Award.

Блистательный актёрский состав также включает Алекс Борштейн, Тони Шалуба, Марин Хинкль, Майкла Зегена, Кевина Поллака, Кэролайн Аарон, Люка Кирби, а также примкнувших к ним в третьем сезоне Стерлинга К. Брауна, Кэри Элвиса и Лизу Вейл. Супруги Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино, разумеется, продолжают единолично контролировать собственное детище.