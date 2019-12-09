Critics' Choice Awards — «Игра престолов» претендует на звание лучшего сериала года

Ассоциация кинокритиков США и Канады объявила номинантов своей ежегодной премии Critics' Choice Awards в области телевидения. В лидерах неожиданно оказались [«Когда они нас увидят»](tv/centralparkfive/ (6), «Шиттс Крик» и «Это мы» (по 5). «Игра престолов» хоть и осталась с весьма скромными 4 номинациями, тем не менее претендует на звание лучшей драмы 2019 года, и мы примерно представляем, чем это закончится.
Так выглядит полный список номинантов:
Лучшая драма:
- «Корона»
- «Дэвид становится мужчиной»
- «Игра престолов»
- «Хорошая борьба»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Это мы»
- «Хранители»
Лучший актёр в драме:
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Майк Колтер — «Зло»
- Пол Джаматти — «Миллиарды»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
- Фредди Хаймор — «Хороший доктор»
- Тобайас Мензис — «Корона»
- Билли Портер — «Поза»
- Джереми Стронг — «Наследники»
Лучшая актриса в драме:
- Кристин Барански — «Хорошая борьба»
- Оливия Колман — «Корона»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
- Реджина Кинг — «Хранители»
- Эмджей Родригес — «Поза»
- Сара Снук — «Наследники»
- Зендая — «Эйфория»
Лучший актёр второго плана в драме:
- Асанте Блэк — «Это мы»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Азия Кейт Диллон — «Миллиарды»
- Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
- Джастин Хартли — «Это мы»
- Делрой Линдо — «Хорошая борьба»
- Тим Блейк Нельсон — «Хранители»
Лучшая актриса второго плана в драме:
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
- Лора Дёрн — «Большая маленькая ложь»
- Одра Макдональд — «Хорошая борьба»
- Джин Смарт — «Хранители»
- Мерил Стрип — «Большая маленькая ложь»
- Сьюзэн Келечи Уотсон — «Это мы»
Лучшая комедия:
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Мамочка»
- «Живём сегодняшним днём»
- «ПЕН15»
- «Шиттс Крик»
Лучший актёр в комедии:
- Тэд Денсон — «Хорошее место»
- Уолтон Гоггинс — «Единорог»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
- Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
- Башир Салахуддин — «Шоу Шермана»
- Рами Юссеф — «Рами»
Лучшая актриса в комедии:
- Кристина Эпплгейт — «Мёртв для меня»
- Элисон Бри — «Блеск»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кирстен Данст — «Становясь богом в центральной Флориде»
- Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Лучший актёр второго плана в комедии:
- Андре Брогер — «Бруклин 9-9»
- Энтони Кэрриган — «Барри»
- Уильям Джексон Харпер — «Хорошее место»
- Дэниэл Леви — «Шиттс Крик»
- Нико Сантос — «Супермаркет»
- Эндрю Скотт — «Дрянь»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса второго плана в комедии:
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Д’Арси Карден— «Хорошее место»
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
- Бетти Гилпин — «Блеск»
- Рита Морено — «Живём сегодняшним днём»
- Энни Мёрфи — «Шиттс Крик»
- Молли Шеннон — «Другие двое»
Лучший мини-сериал:
- «Уловка-22»
- «Чернобыль»
- «Фосс/Вердон»
- «Самый громкий голос»
- «Невероятное»
- «Когда они нас увидят»
- «Годы»
Лучший телефильм:
- «Брексит»
- «Дедвуд»
- «Путь: Во все тяжкие»
- «Остров Гуава»
- «Сын Америки»
- «Петси и Лоретта»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:
- Кристофер Эббот — «Уловка-22»
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Джаррел Джером — «Когда они нас увидят»
- Сэм Рокуэлл — «Фосс/Вердон»
- Ноа Уайли — «Красная линия»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»
- Энн Хэтэуэй — «Современная любовь»
- Меган Хилти — «Петси и Лоретта»
- Джои Кинг — «Притворство»
- Джесси Мюллер — «Петси и Лоретта»
- Мерритт Уивер — «Невероятное»
- Мишель Уильямс — «Фосс/Вердон»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:
- Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»
- Джордж Клуни — «Уловка-22»
- Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»
- Дев Патель — «Современная любовь»
- Джесси Племонс — «Путь: Во все тяжкие»
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Расселл Тови — «Годы»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:
- Патрисия Аркетт — «Притворство»
- Марша Стефани Блейк — «Когда они нас увидят»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»
- Маргарет Куэлли — «Фосс-Вердон»
- Эмма Томпсон — «Годы»
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»
Лучший анимационный сериал: