Critics' Choice Awards — «Игра престолов» претендует на звание лучшего сериала года

Ассоциация кинокритиков США и Канады объявила номинантов своей ежегодной премии Critics' Choice Awards в области телевидения. В лидерах неожиданно оказались [«Когда они нас увидят»](tv/centralparkfive/ (6), «Шиттс Крик» и «Это мы» (по 5). «Игра престолов» хоть и осталась с весьма скромными 4 номинациями, тем не менее претендует на звание лучшей драмы 2019 года, и мы примерно представляем, чем это закончится.

Так выглядит полный список номинантов:

Лучшая драма:

Лучший актёр в драме:

Лучшая актриса в драме:

Лучший актёр второго плана в драме:

Лучшая актриса второго плана в драме:

Лучшая комедия:

Лучший актёр в комедии:

Лучшая актриса в комедии:

Лучший актёр второго плана в комедии:

Лучшая актриса второго плана в комедии:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Кейтлин Дивер — «Невероятное»

Энн Хэтэуэй — «Современная любовь»

Меган Хилти — «Петси и Лоретта»

Джои Кинг — «Притворство»

Джесси Мюллер — «Петси и Лоретта»

Мерритт Уивер — «Невероятное»

Мишель Уильямс — «Фосс/Вердон»

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучший анимационный сериал: