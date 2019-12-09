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Critics' Choice Awards — «Игра престолов» претендует на звание лучшего сериала года

Ассоциация кинокритиков США и Канады объявила номинантов своей ежегодной премии Critics' Choice Awards в области телевидения. В лидерах неожиданно оказались [«Когда они нас увидят»](tv/centralparkfive/ (6), «Шиттс Крик» и «Это мы» (по 5). «Игра престолов» хоть и осталась с весьма скромными 4 номинациями, тем не менее претендует на звание лучшей драмы 2019 года, и мы примерно представляем, чем это закончится.

Так выглядит полный список номинантов:

Лучшая драма:

Лучший актёр в драме:

Лучшая актриса в драме:

Лучший актёр второго плана в драме:

Лучшая актриса второго плана в драме:

Лучшая комедия:

Лучший актёр в комедии:

Лучшая актриса в комедии:

Лучший актёр второго плана в комедии:

Лучшая актриса второго плана в комедии:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучший анимационный сериал:

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Темы
 
Игра престолов Удивительная миссис Мейзел Хранители
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
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16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
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