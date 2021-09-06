Майкл Рукер и отсылка к «Звёздным войнам» в трейлере третьего сезона «Калейдоскопа ужасов»

Потоковый сервис Shudder опубликовал трейлер третьего сезона хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов», обещающий дюжину новых историй, в одной из которых поучаствует Майкл Рукер («Отряд самоубийц: Миссия навылет»). До премьеры свежей телеглавы не так уж далеко — сборник страшилок вернётся на малые экраны 23 сентября

Современной многосерийной интерпретацией одноимённого культового фильма 80-х от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро заведует шоураннер Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»), чья студия KNB EFX Group с солидным опытом работы отвечает за грим и создание монструозных существ.

И официальный постер третьего сезона: