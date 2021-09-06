 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Помните Тома Беренджера? А он всё ещё играет наёмных убийц в экшен-триллерах «Дюна» Дени Вильнёва впечатлила и разочаровала критиков Тэндиве Ньютон объяснила, почему создатели «Хана Соло» не имели право убивать чёрную женщину Новые фильмы 6–12 сентября 2021 года: «Злое», «Отчаянные аферистки» и другие новинки кино «Телеовощи» — прямая трансляция
СЕРИАЛЫ
211
 
Прямая ссылка на новость:

Майкл Рукер и отсылка к «Звёздным войнам» в трейлере третьего сезона «Калейдоскопа ужасов»

Потоковый сервис Shudder опубликовал трейлер третьего сезона хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов», обещающий дюжину новых историй, в одной из которых поучаствует Майкл Рукер («Отряд самоубийц: Миссия навылет»). До премьеры свежей телеглавы не так уж далеко — сборник страшилок вернётся на малые экраны 23 сентября

Современной многосерийной интерпретацией одноимённого культового фильма 80-х от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро заведует шоураннер Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»), чья студия KNB EFX Group с солидным опытом работы отвечает за грим и создание монструозных существ.

И официальный постер третьего сезона:

Постеры сериала «Калейдоскоп ужасов»
Теги
ВидеоКалейдоскоп ужасовТрейлерПостер
Комментарии

Ещё на эту тему

8Кристофер Ллойд, Джейден Мартелл и Огурец в свежем промо пятого сезона «Рика и Морти» 5Второй сезон «Варваров» ушёл в активное производство и показал свой первый кадр 10Стивен Амелл готов вернуться к роли Оливера Куинна в «Стреле» на Netflix или HBO Max

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Nintendo запретила фанату издавать книгу гайдов по старым играм с авторскими иллюстрациями
 2
Дени Вильнёв и участники главного каста подробно рассказывают о главных персонажах «Дюны» (видео)
 7
«Мистер и миссис Смит» не сошлись характерами — Фиби Уоллер-Бридж покинула ремейк из-за Дональда Гловера
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 5
«Шан-Чи и Легенда десяти колец» без проблем завершил первые выходные в отечественном прокате
 10
Актуальная тема: готовится триллер про мучительный разрыв отношений с доминатрикс
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября
 0
«Танцуй, танцуй, танцор» — дата выхода аниме о балете
 3
«Сказка о девушке эпохи Тайсё» — второй трейлер романтического аниме про отчаявшегося парня, которому отец прислал невесту
 1
В декабре будет опубликован новый том тёмного фэнтези «Берсерк»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 408: Любитель шкур
 
3ЕВА – .330+110: Обсуждение фильма «Евангелион 3.0+1.0»
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 478: «Тихий омут», «Ведьмак: Кошмар волка», «Это всё он»
 
8Ноль кадров в секунду – 384: Стакан наполовину негр
 
0Ноль кадров в секунду
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru