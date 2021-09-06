Главные герои и тесак на свежем постере ужастика «Чаки»

цКабельный канал Syfy опубликовал свежий постер комедийного ужастика «Чаки» с главными героями истории. Продолжение культовой киносерии в многосерийном формате стартует 12 октября. За проект отвечают отцы-основатели франчайза Дон Манчини и Дэвид Киршнер.

Застенчивый, угнетаемый одноклассниками школьник Джек Уэббер (Закари Артур) приобретает Чаки на дворовой распродаже, не подозревая о кровавом наследии куклы. Но когда парень спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с энтузиазмом продолжит своё кровавое дело, взявшись за жителей провинциального городка.