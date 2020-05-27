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Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:
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На карантине с «Машей и Медведем» — названы самые популярные в мире мультфильмы пандемии

Наша большая гордость — отечественный мультфильм «Маша и Медведь» — продолжает покорять новые высоты и зрителей по всему миру. Компания Parrot Analytics провела масштабное исследование в период с 1 марта по 3 мая 2020 года и составила как никогда актуальный рейтинг самого популярного детского контента в период пандемии.

Уверенно возглавила список «Свинка Пеппа», следом за которой расположились «Губка Боб», «Войны клонов» и, собственно, «Маша и Медведь». Сообщается, что уровень востребованности измерялся количеством поисковых запросов того или иного проекта.

Такая популярность самого успешного российского мультфильма неудивительна — он уже переведён на 39 языков и показывается более чем в 150 странах мира. А не так давно «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого просматриваемого анимационного ролика на YouTube — эпизод «Маша плюс каша» посмотрели, страшно представить, более 4,2 млрд раз.

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 19 января 2019 годаМультфильм «Маша и медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса 1 августа 2019 года«Маша и Медведь» — «миллиардеры» на YouTube
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