На карантине с «Машей и Медведем» — названы самые популярные в мире мультфильмы пандемии

Наша большая гордость — отечественный мультфильм «Маша и Медведь» — продолжает покорять новые высоты и зрителей по всему миру. Компания Parrot Analytics провела масштабное исследование в период с 1 марта по 3 мая 2020 года и составила как никогда актуальный рейтинг самого популярного детского контента в период пандемии.

Уверенно возглавила список «Свинка Пеппа», следом за которой расположились «Губка Боб», «Войны клонов» и, собственно, «Маша и Медведь». Сообщается, что уровень востребованности измерялся количеством поисковых запросов того или иного проекта.

Такая популярность самого успешного российского мультфильма неудивительна — он уже переведён на 39 языков и показывается более чем в 150 странах мира. А не так давно «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого просматриваемого анимационного ролика на YouTube — эпизод «Маша плюс каша» посмотрели, страшно представить, более 4,2 млрд раз.