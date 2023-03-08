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Утред вновь пытается спасти всех и вся в трейлере фильма «Семь королей должны умереть»

Стриминг Netflix представил первый трейлер фильма «Семь королей должны умереть» — полнометражного финала сюжетной линии, увы, недооцененного сериала «Последнее королевство». Собственно, аудитория его как раз очень ценит, но она немногочисленна. Тем более нужно ценить такой подарок.

Премьера на сервисе состоится 14 апреля.

Ролик достаточно короткий и в плане атмосферы полностью соответствует сериалу. Главный герой опять вынужден браться за меч и командовать армиями, чтобы жители Англии в очередной раз не скатились в ужас междоусобных войн:

Теги
ВидеоСемь королей должны умеретьNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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