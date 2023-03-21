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Развязная Старлайт с Кимико и Французиком на съёмках «Пацанов» (фото)

Источник: Amazon

Трансформация Эрин Мориарти в одного из «Пацанов» успешно завершена, на что недвусмысленно намекает последнее фото со съёмок четвёртого сезона. Теперь только так — никаких вам больше пуш-апов и обтягивающих костюмов. Вместе с актрисой снова засветились Карен Фукухара и Томер Капон.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Съёмки продолжения идут так давно, что никто уже не помнит, когда они начались. Будем надеяться, оно того стоит.

И без того не слабый актёрский состав в этот раз пополнил Джеффри Дин Морган, присоединившись к Дженсену Эклсу, Карлу Урбану, Джеку Куэйду, Энтони Старру и другим. Вернётся также Саймон Пегг, которого мы не видели аж с первого сезона.

Дата премьеры пока не назначена.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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