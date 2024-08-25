Студия Warner Bros. Television не выдержала долгой разлуки и решила действовать — завершившаяся было футбольная драмеди «Тед лассо», так здорово выстрелившая благодаря своей душевности в пандемийном 2020 году, готовится к возвращению. Об этом порталу Deadline сообщили осведомлённые источники, прознавшие, что студия уже начинает договариваться с основным кастом и готовит к открытию сценарную комнату.

Если всё сложится удачно и удастся вновь собрать под одной крышей всю творческую команду «Теда Лассо», производство четвёртого сезона анонсируют официально. А съёмки начнут в начале следующего года.

Главное условие — к своим ролям обязаны вернуться Джeйcoн Cyдeйкиc, Фил Дaнcтep, Бpeндoн Xaнт, Xaннa Уэддингxэм, Джyнo Teмпл, Hик Moxaммeд, Джepeми Cвифт и Бpeтт Гoлдcтин. Уже известно, часть актёров из костяка сможет поучаствовать в четвёртом сезоне без конфликта своих рабочих графиков.

Третий сезон проекта от шоураннера Биллa Лoypeнca («Kлиникa») вышел на стриминговом сервисе Apple TV+ прошлой весной.