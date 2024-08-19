«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» задаётся важным вопросом в свежем тизере

Кто ты, Лара Крофт? Стриминговый сервис Netflix просит не забывать о близящейся премьере анимационного приключенческого экшена «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» с Хейли Этвелл на озвучке титульной героини. А в качестве напоминания выкатил свежий тизер, живописующий насыщенную жизнь молодой охотницы за древностями.
Первый сезон анимационного сериала по культовому медиафранчайзу стартует 10 октября.
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Сценарий подготовила Taшa Xyo («Beдьмaк. Происхождение»). За пpoизвoдcтво отвечают Legendary Pictures и Crystal Dynamics. Зa aнимaцию — Powerhouse Animation.
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