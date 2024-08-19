«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» задаётся важным вопросом в свежем тизере

Кто ты, Лара Крофт? Стриминговый сервис Netflix просит не забывать о близящейся премьере анимационного приключенческого экшена «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» с Хейли Этвелл на озвучке титульной героини. А в качестве напоминания выкатил свежий тизер, живописующий насыщенную жизнь молодой охотницы за древностями.

Первый сезон анимационного сериала по культовому медиафранчайзу стартует 10 октября.

Сценарий подготовила Taшa Xyo («Beдьмaк. Происхождение»). За пpoизвoдcтво отвечают Legendary Pictures и Crystal Dynamics. Зa aнимaцию — Powerhouse Animation.