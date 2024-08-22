Саурон меняет лица в ролике о создании «Властелина колец. Колец власти»

Многоликий даритель колец обнаруживает свои многочисленные таланты. Стриминговый сервис Amazon продолжает разогревать свою аудиторию, как Келебримбор — благородные металлы в плавильне. В сети появился ролик о создании второго сезона «Властелина колец. Колец власти».

Среди прочего интересного — одной из личин Великого Зла ненадолго стал Джек Лауден из «Медленных лошадей». Мелочь, а забавно.

Наползание зла на Средиземье, к сожалению, продолжится 29 августа.