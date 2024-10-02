«Приключения Паддингтона» продолжатся в четвёртом фильме и новом сериале

В ноябре медвежонок Паддингтон вернётся на большие экраны в фильме «Приключения Паддингтона 3». До премьеры немногим больше месяца, но уже стало известно, что StudioCanal работает над четвёртым фильмом, а также новым сериалом про Паддингтона. Проекты выйдут в 2027–2028 годах. Больше о фильме и сериале станет известно позднее.

В российский прокат «Приключения Паддингтона 3» выйдут 28 ноября. В фильме Паддингтон вернётся в Перу вместе с Браунами, чтобы навестить свою тётю Люси. Медвежонок узнает, что тётя пропала, и отправится на её поиски.

Первый фильм серии вышел в 2014-м, второй — в 2017-м. Картины получили высокие оценки критиков и зрителей и были успешны в прокате. Также в разные годы про Паддингтона выходили анимационные сериалы. Премьера последнего из них состоялась в 2019-м.

В 2028-м франчайзу исполнится 70 лет: оригинальная серия детских книг про Паддингтона бpитaнcкoгo aвтopa Maйклa Бoндa начала выходить в 1958-м.