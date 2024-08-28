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369

Первые отзывы на второй сезон «Колец власти» появились на Rotten Tomatoes

Источник: Amazon

Понимаете, всё не так плохо! Нет, серьёзно, могло быть и хуже. Это вам скажут критики, которым дали припасть к первым эпизодам второго сезона эпически дорогого фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». До премьеры продолжения осталось всего ничего, и критикам позволили высказаться открыто.

На онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые оценки второго сезона от представителей профильной прессы. И оценщики не стесняются одобрять продукт на 84% (на основе 37 отзывов). Уже и фирменный сертификат «свежести» второму сезону влепили.

Забавно, что сами по себе отзывы ощутимо сдержанные. Второй сезон вроде бы и хвалят, но при этом с многочисленными оговорками и указаниями на многочисленные недочёты. И персонажей в сюжете многовато, и повествование пустовато, и диалоги никакущие, и некоторые сюжетные ходы откровенно тупые или противоречивые, но... это варево всё ещё каким-то образом можно прожевать и проглотить. Иные топовые критики так и вовсе пишут, мол, понятное же дело, что «Кольца власти» не оправдывают наших ожиданий. Это и невозможно. Но пока сойдёт и так, дорогие зрители.

Согласитесь, блеск столь высокой оценки при этом несколько блекнет.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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