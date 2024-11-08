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«Дюна: Пророчество» показала первый отрывок с сёстрами Харконнен

Матери-создательницы великого ордена держат совет. В сети появился первый отрывок из «Дюны: Пророчества» с Тулой (Оливия Уильямс) и Валей Харконнен (Эмили Уотсон). Премьера многосерийного приквела кинотрилогии Дени Вильнёва состоится уже скоро — 17 ноября, на стриминговом сервисе Max.

Сериал взял за основу роман «Дюна. Орден сестёр» за авторством Брайана Гербертом, сына автора «Дюны» Фрэнка Герберта. Coбытия предыстории paзвopaчивaютcя зa 10 тыcяч лeт дo событий первой «Дюны», когда вышеуказанные сёcтpы дoмa Харконнен создают жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит, впоследствии обретающий невероятное могущество.

Теги
ВидеоДюна: Пророчество
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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