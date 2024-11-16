«Игра престолов» на спайсе — новый ролик «Дюны: Пророчества» проясняет сюжет

Для тех, кто, возможно, совсем и вообще не в курсе, стриминговый сервис HBO опубликовал специальный промо-ролик, проливающий свет на то, что вообще происходит в «Дюне: Пророчестве». А там старая добрая грызня за власть между великими домами. Ну и императора Коррино не стоит сбрасывать со счетов.

Вот в такой непростой политической обстановке сёстры Харконнен и решают основать свой женский орден, который отбросит длиннющую тень на всю обитаемую вселенную. Женщины из Бене Гессерит вскоре станут силой, с которой придётся считаться всем.