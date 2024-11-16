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«Игра престолов» на спайсе — новый ролик «Дюны: Пророчества» проясняет сюжет

Для тех, кто, возможно, совсем и вообще не в курсе, стриминговый сервис HBO опубликовал специальный промо-ролик, проливающий свет на то, что вообще происходит в «Дюне: Пророчестве». А там старая добрая грызня за власть между великими домами. Ну и императора Коррино не стоит сбрасывать со счетов.

Вот в такой непростой политической обстановке сёстры Харконнен и решают основать свой женский орден, который отбросит длиннющую тень на всю обитаемую вселенную. Женщины из Бене Гессерит вскоре станут силой, с которой придётся считаться всем.

Теги
ВидеоДюна: Пророчество
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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2ЕВА
 
 
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4Ноль кадров в секунду – 552: Семья в космосе
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 645: «Джокер: Безумие на двоих», «Веном 3», «Ужасающий», анонс «Джуманджи 3», бухтящий Тарантино
 
6ЕВА – 606: Что делать с миллионами
 
0Телеовощи – 573: Развитие в правильном направлении
 
1Ноль кадров в секунду – 551: Nam Pohui, Inc.
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 644: Документалка «Я расист?», «Замри», «Мужское слово», замена Джеки Чана, секс в кино и сериалах
 
3ЕВА – 605: Долой свободу, даёшь рабство!
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Источник фотографий: Depositphotos

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